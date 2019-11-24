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Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Adana'da 4 büyüklüğünde depremADANA'nın Kozan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

ADANA'nın Kozan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kozan ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 16.33'te, 11,25 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Depremin, Kozan'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

KOZAN (Adana), (DHA)

Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

Deprem, Kozan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:12 Kaynak: DHA
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Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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