Adana'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
6 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:50 Kaynak: AA
Adana'nın Kozan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 16.33'te merkez üssü Kozan ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı, 11,25 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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