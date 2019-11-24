Adana'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adana'nın Kozan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 16.33'te merkez üssü Kozan ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntı, 11,25 kilometre derinlikte gerçekleşti.