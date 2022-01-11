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ADANA'DA 4 DEAŞ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE - Son Dakika

ADANA'DA 4 DEAŞ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

11.01.2022 10:12

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'ın 'Yamaçlı Grubu'nda faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'ın 'Yamaçlı Grubu'nda faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın tutuklu sözde emiri Mahmut Özden'in kurduğu 'Yamaçlı Grubu'nda faaliyet gösterdikleri ileri sürülen 7 kişiyi tespit etti. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından ekipler, 7 Ocak'ta sabah saatlerinde harekete geçti. Özel harekat ekiplerinin desteği ile 7 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

ADANA'DA 4 DEAŞ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
ADANA'DA 4 DEAŞ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
ADANA'DA 4 DEAŞ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
ADANA'DA 4 DEAŞ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
ADANA'DA 4 DEAŞ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

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Emniyet Müdürlüğü, Yamaçlı, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA 4 DEAŞ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADANA'DA 4 DEAŞ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE - Son Dakika
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