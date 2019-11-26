Adana'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Adana 'da, bir otomobilde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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