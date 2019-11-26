Son Dakika Haberleri: Adana'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Adana'da 4 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Adana'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Adana'da, bir otomobilde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Adana'da 4 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Adana'da, bir otomobilde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'ndan Ceyhan istikametine giden 31 MB 0177 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Otomobildeki 4 Suriyelinin yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilirken sürücü Heysem T. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gaziantep, Tarsus, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı! Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu Mardin'de gözaltına alınan HDP'li eski belediye başkanları tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 20:40:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]