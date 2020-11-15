Adana'da 4 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Adana'da çeşitli suçlardan aranan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

"Hırsızlık"tan 38 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan Hasan G. ile aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Musa İ, "çocuğu veya bedenen veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan aranan Şeyhmus B. ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 14 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan Harun K, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.