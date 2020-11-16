Adana'da 4 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

"Hırsızlık" suçlarından 18 yıl hapis cezası bulunan Mehmet A, 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Beytullah A. ile 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ekrem A. da polis operasyonlarıyla yakalandı.

Ekip, cinayet suçundan 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla 8 yıldan bu yana aranan Rahmi B'nin merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 'nde bulunduğunu belirledi. Firari hükümlü saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı.

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