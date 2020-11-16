Adana'da 4 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Adana'da çeşitli suçlardan aranan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Ekip, cinayet suçundan 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla 8 yıldan bu yana aranan Rahmi B'nin merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi. Firari hükümlü saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı.
"Hırsızlık" suçlarından 18 yıl hapis cezası bulunan Mehmet A, 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Beytullah A. ile 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ekrem A. da polis operasyonlarıyla yakalandı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen hükümlüler daha sonra çıkarıldıkları adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
- Kaynak: AA
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