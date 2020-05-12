Adana'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 16- 19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından Adana'nın muaf tutulduğu bildirildi.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından ilimiz muaf tutulmuştur. Salgına karşı birlik olup verdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanması için kesinlikle rehavete kapılmayalım" ifadesini kullandı.
(İHA)