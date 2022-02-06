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Adana'da 4. Kardan Adam Şenliği yapıldı - Son Dakika

Adana'da 4. Kardan Adam Şenliği yapıldı

06.02.2022 13:28
Adana'da 4. Kardan Adam Şenliği yapıldı

Adana'nın Aladağ ilçesinde 4. Kardan Adam Şenliği düzenlendi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 4. Kardan Adam Şenliği düzenlendi.

Aladağ Belediyesi tarafından Aladağ Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte aileler çocuklarıyla kardan adam yaptı, kar topu oynadı.

Yoğun katılımın olduğu şenlikte bazı vatandaşlar da kar üstünde mangal keyfi yaptı.

Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, yoğun çalışmalar sonucunda şenliği düzenlediklerini söyledi.

Vatandaşları memnun etmek, onların gönüllerince eğlenmelerini sağlamak istediklerini ifade eden Akgedik, "İstiyoruz ki tatilin son gününde hem anne ve babalar hem sevgili öğrenciler gönüllerince eğlenerek unutulmaz mutlu hatıralarla okullarına dönsünler. İnşallah seneye de düzenleyeceğiz, şimdiden planlarını yapmaya başladık." ifadelerini kullandı.

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Aladağ, Adana, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 4. Kardan Adam Şenliği yapıldı - Son Dakika


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