Adana'da 4 kişilik aile kimyasal madde zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adana'da 4 kişilik aile kimyasal madde zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Adana'da aynı aileden 4 kişi evlerinde kimyasal maddeden zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.

Adana'da 4 kişilik aile kimyasal madde zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Adana'da aynı aileden 4 kişi evlerinde kimyasal maddeden zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, İmamoğlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde Musa Karakuş, eşi Derya ile çocukları Hüseyin ve Meryem Aleyna Karakuş'un kimyasal madde yoluyla zehirlendiği ihbarını aldı.

Bunun üzerine olay yerine polis ekipleriyle birlikte AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi.

Adana AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekibi, koruyucu kıyafetle evde incelemede bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede alüminyum fosfit dışında herhangi bir maddeye rastlanmadığı öğrenildi.

Haşereyle mücadelede kullanılan alüminyum fosfit içerikli kimyasalın solunumu nedeniyle zehirlendiklerinden şüphelenilen aile bireyleri ambulanslarla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan aile fertlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Mahallesi, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:46 Kaynak: AA
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