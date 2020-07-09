Adana'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Adana'da iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'da iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden Ömer E. (24) ve Fikret B'yi (25), tedavilerinin ardından gözaltına aldı.

Polis, olaya karıştığını belirlediği şüpheli İlyas İ'yi (20) de yakaladı.

Zanlılar emniyetteki işlemin ardından adana adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kavgada ağır yaralanan Sefer S. (22) ile Ali T'nin (24) ise yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

İsmetpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde 5 Temmuz'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Fikret B. ve Ali T. ile karşı taraftan Ömer E. ve Sefer S. yaralanmıştı.

Yaralılar, kaldırıldıkları özel hastanedeki müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:42 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:30 Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
16:29
Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
15:43
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
Dedesini 3'üncü kattan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
14:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 16:37:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]