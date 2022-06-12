4 milyon 269 bin 600 makaron ele geçirildi

Operasyonda 4 milyon 269 bin 600 makaron, 192 kilogram tütün, 1290 gümrük kaçağı sigara ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adana 'da 4 milyon 269 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 192 kilogram tütün ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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