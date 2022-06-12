4 milyon 269 bin 600 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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4 milyon 269 bin 600 makaron ele geçirildi

12.06.2022 09:43

Adana'da 4 milyon 269 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 192 kilogram tütün ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 4 milyon 269 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 192 kilogram tütün ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ev, iş yeri ve araçlarında kaçak ürünler bulundurduklarını belirledikleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 milyon 269 bin 600 makaron, 192 kilogram tütün, 1290 gümrük kaçağı sigara ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 milyon 269 bin 600 makaron ele geçirildi
4 milyon 269 bin 600 makaron ele geçirildi
4 milyon 269 bin 600 makaron ele geçirildi
4 milyon 269 bin 600 makaron ele geçirildi
4 milyon 269 bin 600 makaron ele geçirildi

YORUMLAR
500
2 ayrı operasyon: 13 milyon 275 bin makaron ele geçirildi 2 ayrı operasyon: 13 milyon 275 bin makaron ele geçirildi Hatay'da 2 milyon 350 bin kaçak makaron ele geçirildi Hatay'da 2 milyon 350 bin kaçak makaron ele geçirildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 milyon 269 bin 600 makaron ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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