Adana'da 4 milyon 50 bin liralık kaçak sigara ve kahve ele geçirildi - Son Dakika

ADANA'da polis tarafından durdurulan bir TIR'ın dorsesinde yapılan aramalarda piyasa değeri 4 milyon 50 bin TL olan 5 milyon 350 bin doldurulmuş kaçak sigara ile 50 bin paket gümrük kaçağı kahve ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada, piyasa değeri 4 milyon 50 bin TL olan 5 milyon 350 bin adet doldurulmuş sigara, 50 bin paket gümrük kaçağı kahve ele geçirildi. Gözaltına alınan, ismi açıklanmayan TIR şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.