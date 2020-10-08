Adana'da 4 milyon 50 bin liralık kaçak sigara ve kahve ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 4 milyon 50 bin liralık kaçak sigara ve kahve ele geçirildi
08.10.2020 10:28
ADANA'da polis tarafından durdurulan bir TIR'ın dorsesinde yapılan aramalarda piyasa değeri 4 milyon 50 bin TL olan 5 milyon 350 bin doldurulmuş kaçak sigara ile 50 bin paket gümrük kaçağı kahve ele geçirildi.
ADANA'da polis tarafından durdurulan bir TIR'ın dorsesinde yapılan aramalarda piyasa değeri 4 milyon 50 bin TL olan 5 milyon 350 bin doldurulmuş kaçak sigara ile 50 bin paket gümrük kaçağı kahve ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada, piyasa değeri 4 milyon 50 bin TL olan 5 milyon 350 bin adet doldurulmuş sigara, 50 bin paket gümrük kaçağı kahve ele geçirildi. Gözaltına alınan, ismi açıklanmayan TIR şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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