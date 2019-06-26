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Adana'da 4 milyon 795 bin euroluk soygun

1 saat önce

Adana'da 4 milyon 795 bin euroluk soygun (2) - YenidenAdana'da, lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmanın tranferini yaptığı 4 milyon 795 bin euro (yaklaşık 31,5 milyon lira), şirketin güverlik müdürü tarafından çalındı.

Adana'da 4 milyon 795 bin euroluk soygun (2) - Yeniden
Adana'da, lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmanın tranferini yaptığı 4 milyon 795 bin euro (yaklaşık 31,5 milyon lira), şirketin güverlik müdürü tarafından çalındı. Olayla ilgili 4 kişi yakalanırken, şüpheli müdür B.E. aranıyor.
Olay, Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'ndeki, kurumsal banka ve iş insanlarının dolar ve eurolarının transferi yapan lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmada meydana geldi. İddiaya göre, şirketin güvenlik müdürü B.E., ekibiyle 9 milyon Euro'nun transferini yapmak için harekete geçti. 9 çuvaldan, içinde 4 milyon 795 bin Euro bulunan 2'sini zırhlı araca yükleyen B.E., diğer personele, Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin, ben bunları kontrol edeyim dedi. Yukarı çıkan görevliler, bir süre sonra indiklerinde B.E.'yi göremedi. Bir süre bekleyen personel, paraların çalındığını anlayınca polisi aradı.
Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, B.E.'nin lüks otomobille kaçtığını saptadı. Plakası alınan otomobil, terk edilmiş halde bulundu. Ekipler, olaya karıştığı iddia edilen 4 kişiyi de sorgulamak üzere gözaltına aldı.
4 milyon 795 bin Euro ile ayıplara karışan, B.E.'yi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Olayın ardından konuşan firmanın yetkilisi Hasan Ali Şen, Bu kişi bizim şirketimizde 2013'den beri çalışıyordu. Transferini gerçekleştirdiğimiz paranın bir kısmını alarak kaçtı. Konu şu anda güvenlik güçlerinin araştırmasında, en kısa zamanda yakalanacağını umuyoruz dedi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Adana'da 4 milyon 795 bin euroluk soygun
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:06 Kaynak: DHA
Karataş Caddesi, Adana, Güncel
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