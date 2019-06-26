Son Dakika Haberleri: Adana'da 4 milyon 795 bin euroluk soygun
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da 4 milyon 795 bin euroluk soygun

1 saat önce

ADANA'da bir bankanın transferini yaptığı 4 milyon 795 bin euro, parayı taşıyan güvenlik görevlisi tarafından çalındı.

Adana'da 4 milyon 795 bin euroluk soygun, System.String[]
ADANA'da bir bankanın transferini yaptığı 4 milyon 795 bin euro, parayı taşıyan güvenlik görevlisi tarafından çalındı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Kurumlara para transferi yapmak isteyen banka görevlileri 4 milyon 795 bin euroyu 2 çuval içine koydu. Parayı taşıyan güvenlik görevlisi, para nakil aracına binmeden kendisini bekleyen başka bir otomobile binerek kaçtı. Bunun üzerine diğer görevliler, kaçan güvenlik görevlisinin takip etti, ancak yakalamadı. Çağırılan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede soyguna karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:18 Kaynak: DHA
Karataş Caddesi, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bankaya götürdüğü 4 milyon 795 bin euro parayla kayıplara karıştı Kırmızıda geçen yaya: Gidin başkasını yakalayın Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Adana'da vatandaşlar zor anlar yaşadı Ayının mağarada esir aldığı adam, 1 ay boyunca idrarını içerek hayatta kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 16:02:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da 4 milyon 795 bin euroluk soygun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]