Adana'da 4 pikabın arka farlarını çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da, 4 pikabın arka farlarını çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 4 pikabın arka farlarının çalınması üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin İ.Ş. (42) ve F.Ö. (47) olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, şüphelilerden birinin 2 pikabın arka farlarını çalması güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:57 - Kaynak: AA
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