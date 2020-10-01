Adana'da 4 pikabın arka farlarını çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da 4 pikabın arka farlarını çalan 2 zanlı tutuklandı

Adana'da, 4 pikabın arka farlarını çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da 4 pikabın arka farlarını çalan 2 zanlı tutuklandı, System.String[]

Adana'da, 4 pikabın arka farlarını çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 4 pikabın arka farlarının çalınması üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin İ.Ş. (42) ve F.Ö. (47) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerden birinin 2 pikabın arka farlarını çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 4 pikabın arka farlarını çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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