Son Dakika Haberleri: Adana'da 4 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle vuruldu
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Adana'da 4 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle vuruldu

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde 4 yaşındaki çocuk evde av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Adana'da 4 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle vuruldu, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde 4 yaşındaki çocuk evde av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 4 yaşındaki E.Y, Ağlıboğaz Mahallesi Kıymet Sokak'taki evlerinde henüz kimin ateşlediği belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.

Yaralı çocuk, yakınları tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kozan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:56 Kaynak: AA
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