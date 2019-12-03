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Adana'da 40 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

6 saat önce

Adana'da 13 suçtan hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Adana'da 40 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı, System.String[]

Adana'da 13 suçtan hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 13 dosyadan 40 yıl hapis cezasıyla aranan Osman Can'ı (37) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, firari hükümlünün merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi'ndeki bir iş yerinde olduğunu tespit etti.

Adrese baskın yapan ekipler, hükümlüyü yakaladı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen Osman Can, daha sonra cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Osman Can, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:14 Kaynak: AA
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