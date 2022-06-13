Adana'da 400 litre sahte içki ve 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 400 litre sahte içki ve 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

13.06.2022 10:13

Polisin kamyonda incelemede bulunması Kamyondaki akaryakıttan numune alınması Kolilerin incelenmesi Kolilerden kaçak etil alkol çıkması Adana'da 400 litre sahte içki ve 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi Polisin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı ADANA - Adana'da...

Polisin kamyonda incelemede bulunması

Kamyondaki akaryakıttan numune alınması

Kolilerin incelenmesi

Kolilerden kaçak etil alkol çıkması Adana'da 400 litre sahte içki ve 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Polisin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

ADANA - Adana'da düzenlenen operasyonda 400 litre sahte içki, 16 ton kaçak akaryakıt ve çeşitli gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği bazı adres ve araçlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 400 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 400 litre etil alkol, kaçak 16 ton akaryakıt, 46 cep telefonu ve 8 kulaklık ele geçirildi.

Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da 400 litre sahte içki ve 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 400 litre sahte içki ve 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 400 litre sahte içki ve 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 400 litre sahte içki ve 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 400 litre sahte içki ve 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 400 litre sahte içki ve 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 400 litre sahte içki ve 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 400 litre sahte içki ve 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 400 litre sahte içki ve 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

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İstanbul'da 20 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi İstanbul'da 20 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi Van'da 710 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Van'da 710 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 400 litre sahte içki ve 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da 400 litre sahte içki ve 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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