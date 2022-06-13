İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği bazı adres ve araçlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da 400 litre sahte içki ve 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

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