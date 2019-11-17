Son Dakika Haberleri: Adana'da 418 litre sahte rakı ele geçirildi
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Adana'da 418 litre sahte rakı ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da 418 litre sahte rakı ele geçirildiAdana'da polis ekiplerinin, sahte rakı üretilen iş yerine düzenlediği baskında, 418 litre sahte rakı, 25 litre etil alkol ve üretimde kullanılan damıtma makinesi ele geçirdi.

Adana'da 418 litre sahte rakı ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin, sahte rakı üretilen iş yerine düzenlediği baskında, 418 litre sahte rakı, 25 litre etil alkol ve üretimde kullanılan damıtma makinesi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan iş yerinde sahte rakı üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, piyasaya sürülmek üzere olan 418 litre sahte rakı, 1 elektronik dengeleyici amper cihazı, anason damıtma makinesi, 22 kilo anason tohumu, 25 boş rakı şişesi, 25 litre etil alkol ele geçirildi. İş yerinde bulunan A.Ç. ve R.A. gözaltına alındı. Ele geçirilen rakı ve hammaddeleri imha edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da 418 litre sahte rakı ele geçirildi

Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:45 Kaynak: DHA
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