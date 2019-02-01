Son Dakika Haberleri: Adana'da 43 Evi Soyan 5 Hırsız Tutuklandı

Adana'da 43 Evi Soyan 5 Hırsız Tutuklandı

1 saat önce

ADANA'nın Pozantı ilçesinde 43 evden çeşitli eşyalar çalan 5 hırsız, suçüstü yakalandı.

Adana'da 43 Evi Soyan 5 Hırsız Tutuklandı, System.String[]
ADANA'nın Pozantı ilçesinde 43 evden çeşitli eşyalar çalan 5 hırsız, suçüstü yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

İlçe Emniyet Müdürlüğü, üst üste gelen evlerden yapılan hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin 8 günlük teknik ve fiziki takibi sonucunda 5 hırsız, girdikleri son evde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İlçenin çeşitli mahallerinde ve yayla bölgelerinde toplamda 43 eve girerek 8 televizyon, 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, buzdolabı, bulaşık makinesi, 2 çim biçme makinesi,  laptop, 70 tabanca fişeği, 180 av tüfeği fişeği ve çok sayıda giyim ve mutfak malzemesi çaldığı belirlenen Y.E.Ö, M.E.M, İ.Ö, M.H ve Y.E.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:16 Kaynak: DHA

Pozantı, Adana, Güncel
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