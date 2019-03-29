Son Dakika Haberleri: Adana'da 45 Fetö Şüphelisinden 8'i Tutuklandı

Adana'da 45 Fetö Şüphelisinden 8'i Tutuklandı

2 saat önce

Adana'da 45 FETÖ şüphelisinden 8'i tutuklandıAdana merkezli 34 ilde, FETÖPDY'nin askeri yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden 8 kişi tutuklandı.

Adana'da 45 FETÖ şüphelisinden 8'i tutuklandı

Adana merkezli 34 ilde, FETÖPDY'nin askeri yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden 8 kişi tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY'ye yönelik operasyon düzenledi. 34 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında hava, deniz ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli teğmen ve astsubayların bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8 kişi tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla, 14'ü ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:50 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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