Adana'da 45 Fetö Şüphelisinden 8'i Tutuklandı

Adana'da 45 FETÖ şüphelisinden 8'i tutuklandıAdana merkezli 34 ilde, FETÖPDY'nin askeri yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden 8 kişi tutuklandı.

Adana'da 45 FETÖ şüphelisinden 8'i tutuklandı



Adana merkezli 34 ilde, FETÖPDY'nin askeri yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden 8 kişi tutuklandı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY'ye yönelik operasyon düzenledi. 34 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında hava, deniz ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli teğmen ve astsubayların bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8 kişi tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla, 14'ü ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Hesabından Paylaşıp "Fotomontaj" Dedi

Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi!

CHP'nin Adana Adayı Karalar, Şehit Eşinin Salondan Kovulduğu İddiasına Videoyla Yanıt Verdi

Sanatçı Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi