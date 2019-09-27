Son Dakika Haberleri: Adana'da 450 kişilik işe 3897 başvuru
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Adana'da 450 kişilik işe 3897 başvuru

1 saat önce

Adana'da 450 kişilik işe 3897 başvuru Başvuru sayısı çok olunca kuyruk sokağa taştıADANA - Türkiye İş Kurumu tarafından Toplum Yararına Program kapsamında okullara hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için başlatılan 450 kişilik iş ilanına 3897 kişi başvuru yaptı.

Adana'da 450 kişilik işe 3897 başvuru

Başvuru sayısı çok olunca kuyruk sokağa taştı

ADANA - Türkiye İş Kurumu tarafından Toplum Yararına Program kapsamında okullara hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için başlatılan 450 kişilik iş ilanına 3897 kişi başvuru yaptı. Başvuru sayısı çok olunca kuyruk okula sığmayarak sokağa taştı.

İŞKUR, 16-20 Eylül tarihleri arasında TYP kapsamında okullara hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için ilan açtı. 450 kişinin alınacağı işe ise toplamda 3897 kişi başvuru yaptı. Başvuruda bulunanlar ise bugün İsmet İnönü Endüstri Meslek Lisesi'ne başvurularını tamamlamak üzere imza atmaya gitti. Sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya giren vatandaşlar sıra numarası alarak beklemeye başladı. 1,5 yaşındaki çocuğuyla sırada bekleyen Bilal Eken dikkat çekerken bazı vatandaşların uyuduğu görüldü.

Bilal Eken, yaptığı açıklamada, "Biz bu kadar olacağını bilmiyorduk ama sıramız 2 bin 150. İhtiyaçtan dolayı başvuruyoruz. Baya sıkıntılar var. Eşimde çalışmak zorunda. Mecbur geldik. Kimse yok bakacak. Zor oluyor böyle. Sıra daha 100'de. Bizim sıra herhalde öğlene gelir. Öyle bekliyoruz artık. Bir umut" diye konuştu.

Esengül Onut ise sıra numarasının 2 bin 97 olduğunu ve saatlerdir beklediğini belirterek, "İçeriye şuan 100'den 200'e kadar almışlar. Kapanışa kadar buradayız. Burada bekliyoruz. Artık hayırlısı. İş için, ekmeğimiz için, çocuklarımızı okutabilmek için bekliyoruz. 450 kişi alacaklar. Onların arasından biz seçilirsek büyük bir şans" ifadelerini kullandı.

Adana'da 450 kişilik işe 3897 başvuru

Adana, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:05 Kaynak: İHA
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