457 bin 660 makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

457 bin 660 makaron ele geçirildi

10.03.2022 10:01

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 457 bin 660 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 7 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 457 bin 660 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık şüphelilerine yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, kaçak 102 bin 660'ı tütünle doldurulmuş 457 bin 660 makaron, 5 bin 785 paket sigara, 145 kilogram tütün, 2 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.

457 bin 660 makaron ele geçirildi
457 bin 660 makaron ele geçirildi
457 bin 660 makaron ele geçirildi
457 bin 660 makaron ele geçirildi

YORUMLAR
500
Siirt'te gümrük kaçağı çay ve sigara ele geçirildi Siirt'te gümrük kaçağı çay ve sigara ele geçirildi Adana'da tefeci operasyonunda 13 zanlı yakalandı Adana'da tefeci operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 457 bin 660 makaron ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
11:16 Alacaklısının cenazesine katıldı ve imamın o meşhur sorusuna herkesten farklı bir yanıt verdi: Hakkımı helal etmiyorum!
11:14 İki yılda en çok Covid'i, döviz kurlarını ve hayat pahalılığını konuştuk!
11:12 Sarı Bıyık'tan Gerçek Kesit performansı: İzleyen herkes kahkahalara boğuldu
11:11 Doların yükselişi durdurulamıyor: 14,74 TL oldu
11:05 Mahkemeden skandal karar! Şiddet gören doktor kadın kendisini savunduğu için ceza aldı
10:57 PSG'nin başkanı çok sinirlendi! Hakem odasına dalan Khelaifi, ölümle tehdit etti
10:55 Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar yağışı' açıklaması: 4 gün sürecek, tüm ekiplerimiz görevde
10:54 Rusya-Ukrayna savaşından korkunç detaylar geliyor! Siviller toplu mezarlara defnediliyor
10:52 Altın güne yükselişle başladı, düşüşe geçti: Seviye 938 TL
10:35 Ukraynalı yetkililer patlamayan Rus füzesini yerde imha etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 11:27:32. #1.11#
SON DAKİKA: 457 bin 660 makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement