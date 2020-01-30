Adana'da 457 kaçak tüp ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 457 kaçak tüp ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 457 kaçak tüp ele geçirildi

7 saat önce

Adana'da bir iş yerine yapılan operasyonda kaçak dolum yapılan 457 tüp ele geçirildi.

Adana'da bir iş yerine yapılan operasyonda kaçak dolum yapılan 457 tüp ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıçam ilçesinde bir adreste kaçak tüp dolumu yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu adrese bir süre sonra operasyon yaptı. Operasyonda 457 adet mutfak, piknik ve sanayi tipi kaçak tüp ele geçirildi.

Polis tüplere el koyarken olayla ilgili iki zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlıların tüpleri kompresör ile doldurdukları belirlenerek bu malzemelere de el konuldu.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Adana'da 457 kaçak tüp ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:35 Kaynak: İHA
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