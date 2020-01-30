Adana'da 457 sahte mutfak, piknik ve sanayi tüpü ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da bir iş yerinde yapılan aramada, 457 sahte mutfak, piknik ve sanayi tüpü ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, sahte tüp satıldığı bilgisini aldığı merkez Sarıçam ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 457 sahte mutfak, piknik ve sanayi tüpü ile doldurma işleminde kullanılan kompresör, hassas terazi ve kapak ele geçirildi.

Polis, iş yerinde bulunan iki şüpheliyi gözaltına aldı.