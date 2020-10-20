Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Operasyonda 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirilirken, yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Adana 'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişi tutuklandı.

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