Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi
20.10.2020 18:09
Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişi tutuklandı.
Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirilirken, yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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