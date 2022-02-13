Üye Girişi
Adana'da 46 yıllık evli çift, mutluluklarını huzurevinde de sürdürüyor - Son Dakika

Adana'da 46 yıllık evli çift, mutluluklarını huzurevinde de sürdürüyor

13.02.2022 11:01
Adana'da 46 yıllık evli çift, mutluluklarını huzurevinde de sürdürüyor

Adana'da yaşayan Temel Ahmet ve Hacer Gözde çifti, yarım asra yakındır sürdürdükleri evliliklerini, sevgi, saygı ve ilk günkü aşkla huzurevinde de devam ettiriyor.

Adana'da yaşayan Temel Ahmet ve Hacer Gözde çifti, yarım asra yakındır sürdürdükleri evliliklerini, sevgi, saygı ve ilk günkü aşkla huzurevinde de devam ettiriyor.

Görücü usulüyle 1976 yılında "evet" diyerek aynı yastığa baş koyan, 2 çocuk ve 3 torunları olan Gözde çifti, evliliklerinde 46 yılı geride bıraktı.

Gözde çifti, 7 yıl önce aldıkları kararla yaşamlarını Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde sürdürmeye başladı.

Huzurevinde de birbirlerini ilk günkü gibi sevmeye ve desteklemeye devam eden, birlikte müzik dinleyen, dans eden, kahve içerek geçmişi yad eden çift, mutluluklarıyla herkese örnek olmayı başardı.

"Saygımızı ve sevgimizi kaybetmediğimiz için bu kadar yıl beraber olduk"

Temel Ahmet Gözde (69) AA muhabirine, askerden geldikten sonra akrabalarının aracılığıyla tanıştığı eşi Hacer ile o günden sonra ayrılmadıklarını söyledi.

Gözde, okuttukları iki kızlarının meslek sahibi olmalarının ardından biraz daha rahat edebilmek ve huzur bulabilmek adına yaklaşık 7 sene önce huzurevine yerleştiklerini ifade etti.

Yıllardır sevinci ve hüznü birlikte yaşadığı eşiyle huzurevinde de bir arada olmanın mutluluğunu hissettiğini aktaran Gözde, yarım asra yakındır süren evliliklerinin en önemli sırrının da karşılıklı anlayış olduğunu dile getirdi.

Gözde, sevgi ve saygının önemine değinerek, "Birbirimize karşı saygımızı ve sevgimizi kaybetmediğimiz için bu kadar yıl beraber olduk, yaşadık. İnşallah Allah güzel ömür verirse daha da güzel yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

"Yeri gelir iyi gün olur, yeri gelir kötü"

Evlilikte çiftlerin birbirlerini idare etmesinin önemine değinen Gözde, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdiki evlilikler çok yürümüyor çünkü kişiler birbirini idare edemiyorlar. Hanım kızdığında ya da diğeri sinirli olduğunda birinin susması gerekiyor. Anlaşmazlık varsa hanım veya beyin kendini bilip, 'Ben dışarı çıkayım, toparlanıp geleyim.' demesi lazım. Şimdikiler onu demiyor ve birbirileriyle geçinemiyorlar. İstiyorlar ki her şeyi çok iyi yaşayalım. Çok iyi yaşayamazsın, yeri gelir iyi günler olur, yeri gelir kötü. İdareni bilmek zorundasın. İdare bilinmediği zaman geçim iyi olmaz. Evlenir evlenmez ev, araba sahibi olmayı, her yaz tatile gitmeyi istiyorlar. Biz evlendik, 1995'e kadar ne arabamız ne bir şeyimiz vardı. Ondan sonra yavaş yavaş biriktirerek evimizi de arabamızı da aldık. Şimdiki gençlik evlenir evlenmez her şeyimiz olsun istiyor, bu da olmadığı için evde huzur, düzen olmuyor, evlilik bozuluyor."

Gözde, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde herkesin sevdiğini hatırlaması açısından birbirine ufak da olsa bir hediye vermesi gerektiğine inandığını sözlerine ekledi.

Hacer Gözde (67) de evliliklerinde geride bıraktıkları 46 yılın nasıl geçtiğini anlamadığını ifade etti.

Tartıştıkları zamanlar olduğunu ve birbirlerini idare etmeyi bildiklerini aktaran Gözde, gençlere de huzurlu ve mutlu evlilik için bu yönde davranmaları önerisinde bulundu.

Gözde, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne farklı bir anlam yüklemediklerini ancak hediye almanın mutluluk verdiğini kaydetti.

YORUMLAR
500

Huzurevi, Pilot, Şehit, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 46 yıllık evli çift, mutluluklarını huzurevinde de sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 11:13:11. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da 46 yıllık evli çift, mutluluklarını huzurevinde de sürdürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement