Adana'da 47 kilo 91 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 47 kilo 91 gram eroin ele geçirildi

Adana'da bir tırda 47 kilo 91 gram eroin ve 539 gram afyon sakızı ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Adana'da bir tırda 47 kilo 91 gram eroin ve 539 gram afyon sakızı ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendiği bir tırı Ankara- Pozantı Otoyolu'ndaki dinlenme tesisinde durdurdu.

Araçta, narkotik köpeği "Oscar" ile yapılan aramada, fırınlarda yakmak için kullanılan Antep fıstığı kabukları arasına gizlenmiş 47 kilo 91 gram eroin ve 539 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Polis, tır sürücüsü M.İ'yi (55) gözaltına aldı.

Adana'da 47 kilo 91 gram eroin ele geçirildi

Afyon sakızı, Narkotik, Adana, Eroin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 09:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 47 kilo 91 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

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