Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüpheli M.C.G'nin de Mersin 'de bulunduğunu tespit etti.

Adana 'da 48 kilo 500 gram esrarı kendi adına kargoya verdiği ve ulaştığı şubeden almaya hazırlandığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da kargoya verilmiş kolilerde 48 kilo 500 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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