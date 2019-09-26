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Adana'da 49 kilo esrar ele geçirildi

29 dakika önce

Adana'da 49 kilo esrar ele geçirildi Gözaltına alınan bir kişi tutuklandıADANA - Adana'da bir eve yapılan baskında 49 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da 49 kilo esrar ele geçirildi

Gözaltına alınan bir kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da bir eve yapılan baskında 49 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesinde bir evde esrar olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda eve baskın yapan polis, poşetler içinde 49 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Polis ev sahibi Hakem Z.'yi gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Hakem Z. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Adana'da 49 kilo esrar ele geçirildi

Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:51 Kaynak: İHA
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