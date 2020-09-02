Adana'da, 49 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

ADANA'da, polis ekiplerinin düzenlediği 2 operasyonda, 49 kilo 925 gram takoz esrar ve 1148 uyuşturucu hap ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 2 eve baskın düzenledi. Ekiplerin narkotik köpekle yaptıkları operasyonda; 49 kilo 925 takoz esrar, 1148 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edilen 32 bin 300 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü