Üye Girişi
Adana'da "5 Aralık ve Demokrasi" konulu toplantı düzenlendi - Son Dakika

Adana'da "5 Aralık ve Demokrasi" konulu toplantı düzenlendi

06.12.2021 13:37
Adana'da "5 Aralık ve Demokrasi" konulu toplantı düzenlendi

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Adana Şubesince, "5 Aralık ve Demokrasi" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Adana Şubesince, "5 Aralık ve Demokrasi" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisi'nde 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme, seçilme hakkı verilmesinin 87. yılı dönümü dolayısıyla düzenlenen toplantının moderatörlüğünü Prof. Dr. Hatice Korkmaz yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Kadınlar Konseyi Derneği Akdeniz Bölge ve Adana Şube Başkanı Meryem Türktekin, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kolay elde etmediğini belirtti.

Cinsiyet ayrımcılığı ve kadına yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu ve bunun sadece kadınların meselesi olmadığını ifade eden Türktekin, şöyle devam etti:

"Bu sorun toplumun kanayan yarası olduğuna göre çözümü için de her iki cinsin birlikte çalışması gerekir. Derneğimizin üyelerinin yarısı erkeklerden oluşuyor. Bir kadın derneği olarak ülkemizde bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Biz, kadın-erkek eşitliğinin her yerde sağlanabileceğini göstermek istedik. Toplumda her alanda görmeyi arzu ettiğimiz bu eşitliği şubemizde gerçekleştirmiş olmaktan dolayı da çok mutluyuz. Tüm kurum ve kuruluşlarda da bunu görebilmeyi diliyoruz."

Eski Bakan İmren Aykut da toplantıda "Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması" konulu konuşma yaptı.

Program sonunda Aykut'a "Demokrasi Onur Ödülü" verildi.

Toplantıya, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ve çok sayıda davetli katıldı.

Adana'da 5 Aralık ve Demokrasi konulu toplantı düzenlendi
Adana'da 5 Aralık ve Demokrasi konulu toplantı düzenlendi
Adana'da 5 Aralık ve Demokrasi konulu toplantı düzenlendi
Adana'da 5 Aralık ve Demokrasi konulu toplantı düzenlendi
Adana'da 5 Aralık ve Demokrasi konulu toplantı düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi, Aralık, Adana, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da '5 Aralık ve Demokrasi' konulu toplantı düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe farklı kazandı ama Tümer Metin ağır eleştirdi: Bu skora aldanmayın 14:06 Fenerbahçe farklı kazandı ama Tümer Metin ağır eleştirdi: Bu skora aldanmayın
Son dakika gündem haberleri 13:56 Son dakika gündem haberleri Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor! 13:14 Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor! Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun 12:24 Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı 12:11 İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? 11:37 Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu 11:21 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins 10:52 Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins

Son Dakika Haberleri
14:09 İstanbul'da şaşırtan görüntü: Sokak ortasında tuvaletini yaptı
14:04 HDP'lilerin dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'nda
13:56 Son dakika gündem haberleri
13:54 Teşekkür plaketi aldığını sanırken 2.3 milyon euro dolandırıldı!
13:49 Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi
13:47 Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler söyledi? Her şey ortaya çıktı
13:40 2022 yılında şansı dönecek burçlar!
13:32 MHP'li Semih Yalçın'dan seçim anketleri tepkisi: Hayal kırıklığına uğratacağız!
13:18 Esenyurt'u merak ettikleri için araba çalan Ordulu üç kafadar adliyede!
13:14 Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor!
İstanbul'da şaşırtan görüntü: Sokak ortasında tuvaletini yaptı İstanbul'da şaşırtan görüntü: Sokak ortasında tuvaletini yaptı         
14:09
HDP'lilerin dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'nda HDP'lilerin dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'nda         
14:05
Teşekkür plaketi aldığını sanırken 2.3 milyon euro dolandırıldı! Teşekkür plaketi aldığını sanırken 2.3 milyon euro dolandırıldı!         
13:54
Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakalanınca acı son kaçınılmaz oldu Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakalanınca acı son kaçınılmaz oldu         
12:43
Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız         
12:17
Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı         
12:10
Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor         
11:24
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu         
07:30
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 14:16:19. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da "5 Aralık ve Demokrasi" konulu toplantı düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement