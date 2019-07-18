Son Dakika Haberleri: ADANA'DA 5 BİN 400 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
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ADANA'DA 5 BİN 400 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

1 saat önce

ADANA'da polis, kaçak içki üretilen depoya yaptığı baskında piyasaya sürülmek üzere olan 5 bin 400 litre sahte içki ele geçirdi.

ADANA'da polis, kaçak içki üretilen depoya yaptığı baskında piyasaya sürülmek üzere olan 5 bin 400 litre sahte içki ele geçirdi.
Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son 21 günde Adana'da metil alkolden zehirlenen 9 kişinin hayatlarını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde kaçak içki imalatı yapılan depoya baskın düzenledi. Adrese gelen polis, 27 varil içinde yaklaşık 5 bin 400 litre sahte rakıya el koydu. Ayrıca, depoda anason damıtmasında kullanılan dört düzenek de bulundu. Piyasada sürülmeye hazır olan içkiler imha edilirken depo mühürlendi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor.
ADANA'DA 5 BİN 400 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:57 Kaynak: DHA
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