ADANA'DA 5 BİN 720 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
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ADANA'da polis, kent genelinde yaptığı denetimlerde durdurduğu bir TIR'ın yakıt deposunda 5 bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:31 Kaynak: DHA
ADANA'da polis, kent genelinde yaptığı denetimlerde durdurduğu bir TIR'ın yakıt deposunda 5 bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep
(TAG) Otoyolu'nda şüphelendiği bir TIR'ı durdurdu. Yapılan aramada aracın yakıt deposunda 5 bin 720 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Araç
sürücüsü gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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