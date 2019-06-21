Son Dakika Haberleri: ADANA'DA 5 BİN 720 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
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ADANA'DA 5 BİN 720 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

12 dakika önce

ADANA'da polis, kent genelinde yaptığı denetimlerde durdurduğu bir TIR'ın yakıt deposunda 5 bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

ADANA'da polis, kent genelinde yaptığı denetimlerde durdurduğu bir TIR'ın yakıt deposunda 5 bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphelendiği bir TIR'ı durdurdu. Yapılan aramada aracın yakıt deposunda 5 bin 720 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ADANA'DA 5 BİN 720 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:31 Kaynak: DHA
polis, tır, sigara, adana, Güncel
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