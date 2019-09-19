Son Dakika Haberleri: Adana'da 5 bin litre kaçak yağ ele geçirildi
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Adana'da 5 bin litre kaçak yağ ele geçirildi

1 saat önce

Adana'da 5 bin litre kaçak yağ ele geçirildiADANA - Adana'da yapılan bir operasyonda 5 bin litre kaçak yağa ele geçirildi.

Adana'da 5 bin litre kaçak yağ ele geçirildi

ADANA - Adana'da yapılan bir operasyonda 5 bin litre kaçak yağa ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri D-400 karayolunda hareket halindeki bir kamyonetin kasasında kaçak yağ taşındığı ihbarını aldı. Polis bunun üzerine harekete geçip kamyoneti D-400 karayolunda durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan aramada plastik tanklar içinde 5 bin litre kaçak yağ ele geçirildi.

Polis yağlara el koyarken kamyonetin sürücüsü Z.A.'yı gözaltına aldı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen kaçak yağlar imha edildi.

Adana'da 5 bin litre kaçak yağ ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:34 Kaynak: İHA
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