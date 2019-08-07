Adana'da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
2 saat önce
Adana'da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildiAdana'da polisin durdurup arama yaptığı otomobilde 5 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Adana Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:02 Kaynak: DHA
'da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Adana'da polisin durdurup arama yaptığı otomobilde 5 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir
ilçesi Kışla Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada araç içinden 5 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araç
içinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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