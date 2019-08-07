Adana'da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
1 saat önce
ADANA'da polisin durdurup arama yaptığı otomobilde 5 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:04 Kaynak: DHA
ADANA'da polisin durdurup arama yaptığı otomobilde 5 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi. Adana
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir
ilçesi Kışla Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada araç içinden 5 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araç
içinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AVM'deki kahvaltıdan zehirlenen 10 kişi hastanelik oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki Son dakika! Bakan Akar ABD ile yapılan Suriye görüşmeleri hakkında konuştu: Birliklerimizin hazırlığı ve duruşu tamam Şarkıcı Gökhan Özoğuz, İzmir Marşı polemiğinde Ziya Selçuk'u eleştirdi