Adana'da 5. gün önce nehre düşen gencin cesedi bulundu - Son Dakika

Adana'da 5. gün önce nehre düşen gencin cesedi bulundu

Adana'da 5 gün önce Seyhan Nehrine düşen gencin cesedi bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu

ADANA - Adana'da 5 gün önce Seyhan Nehrine düşen gencin cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay 15 Nisan günü Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Garip Aydın arkadaşı Erhan Altun ile nehir kenarında otururken suya düştü. Arkadaşı hemen polis, sağlık ve dalgıç ekiplerine haber verdi. Ekipleri olay yerine geldi ancak yapılan ilk aramalarda genç bulunamadı. Dalgıç polisler yapılan aramalar sonucunda 5 gün sonra Aydın'ın cesedini düştüğü yerin bir kaç kilometre uzağında buldu. Aydın'ın cesedini gören yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Aydın'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.