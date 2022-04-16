5 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da düzenlenen operasyonla yakalanan 7 hırsızlık şüphelisinden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 12 hırsızlık olayında iş yerlerinden toplam 100 bin lira değerinde kablo, demir korkuluk ve beyaz eşya çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen şüphelilere yönelik baskın düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği zanlılardan 5'ini tutukladı, 2'sini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.