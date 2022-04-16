5 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

5 hırsızlık zanlısı tutuklandı

16.04.2022 10:01

Adana'da düzenlenen operasyonla yakalanan 7 hırsızlık şüphelisinden 5'i tutuklandı.

Adana'da düzenlenen operasyonla yakalanan 7 hırsızlık şüphelisinden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 12 hırsızlık olayında iş yerlerinden toplam 100 bin lira değerinde kablo, demir korkuluk ve beyaz eşya çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen şüphelilere yönelik baskın düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği zanlılardan 5'ini tutukladı, 2'sini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

5 hırsızlık zanlısı tutuklandı
5 hırsızlık zanlısı tutuklandı
5 hırsızlık zanlısı tutuklandı

YORUMLAR
500
Demiryolu rayı hırsızlığı yapan 5 kişi tutuklandı Demiryolu rayı hırsızlığı yapan 5 kişi tutuklandı Sosyal medya taciz ve şantaj zanlısı, siber polisine yakalandı ve tutuklandı Sosyal medya taciz ve şantaj zanlısı, siber polisine yakalandı ve tutuklandı Son dakika haber: İki kişinin ölü bulunduğu cinayetin zanlısı baba tutuklandı Son dakika haber: İki kişinin ölü bulunduğu cinayetin zanlısı baba tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 5 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:16 Manchester, Ronaldo'ya kapıyı gösterdi: Kimse istemiyor
10:13 Sinop'tan dünyaya çilek ihracatı: 4 milyonluk yatırımla 100 ton çilek üretiyorlar
09:52 750 sıcaklığındaki eritme ocaklarının başındalar ama oruçlarını aksatmıyorlar
09:47 Ebru Şallı 2 yıl önce kaybettiği oğlunu ölüm yıldönümünde bu sözlerle andı: Kavuşacağız biliyorum!
09:27 Kibariye'nin kızı saçını yaptırdığı kuaförden para ödemeden kaçmıştı: Babası kızının borcunu kapattı
09:05 Kadıköy'deki feci kazayı görenler gözlerine inanamadı: Otomobil ikiye bölündü, çevik kuvvet polisi sürücü ağır yaralı
08:55 Aleyna Tilki de, Gülşen'in yolunda: Yeni klibinde motorun üzerinde soyundu
08:33 "Çocukluğumdan beri beni istismar ediyordu" dediği babasını çalıştığı balık restoranında boğazından bıçaklayarak öldürdü
08:30 İBB'de öğrenci zammıyla ilgili taktik savaşlar: İmamoğlu indirimi veto ederse, Cumhur İttifakı ne yapacak?
08:23 16 Nisan Cumartesi günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor, özlediğimiz güzel havalar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 10:23:03. #1.13#
SON DAKİKA: 5 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement