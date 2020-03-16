Adana'da 5. kat balkonundan düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika

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Adana'da 5. kat balkonundan düşen kadın ağır yaralandı
6 saat önce
Adana'da bir apartmanın 5. kat balkonundan düşen kadın ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:50 Kaynak: AA
Adana'da bir apartmanın 5. kat balkonundan düşen kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesinde oturduğu 8 katlı apartmanın 5. katında evinin balkonuna çıkan Yağmur T. (23), dengesini yitirerek düştü.
Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Taptık'ı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırdı.
Taptık'ın sağlık durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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