Adana'da 5. kattaki evinin balkonundan düşen kişi öldü - Son Dakika

Adana'da 5. kattaki evinin balkondan düştüğü ileri sürülen kişi hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katında oturan Fehbi Çelikkıran (62), sobada yakmak için odun almaya çıktığı balkondan henüz belirlenmeyen nedenle düştü.

Komşularının ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çelikkıran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çelikkıran'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri de Çelikıran'ın düştüğü bölgede ve balkonda inceleme yaptı.