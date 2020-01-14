Adana'da 5. kattaki evinin balkonundan düşen kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 5. kattaki evinin balkonundan düşen kişi öldü - Son Dakika

Adana'da 5. kattaki evinin balkonundan düşen kişi öldü

6 saat önce

Adana'da 5. kattaki evinin balkondan düştüğü ileri sürülen kişi hayatını kaybetti.

Adana'da 5. kattaki evinin balkondan düştüğü ileri sürülen kişi hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katında oturan Fehbi Çelikkıran (62), sobada yakmak için odun almaya çıktığı balkondan henüz belirlenmeyen nedenle düştü.

Komşularının ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çelikkıran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çelikkıran'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri de Çelikıran'ın düştüğü bölgede ve balkonda inceleme yaptı.

Adana'da 5. kattaki evinin balkonundan düşen kişi öldü

Adana Yüregir, Adana, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:11 Kaynak: AA
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