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Adana'da 5 kilo 244 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 5 kilo 244 gram skunk ele geçirildi

06.02.2022 09:40

Adana'da bir tırın taşıdığı otomobilde 5 kilo 244 gram skunk ele geçirildi.

Adana'da bir tırın taşıdığı otomobilde 5 kilo 244 gram skunk ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımına ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, İncirlik Park Alanı'nda şüphe üzerine otomobil taşıyan bir tır durduruldu. Ekiplerin narkotik köpeği "Hulk" ile araçta yaptığı arama sonucu taşınan otomobilin bagajına gizlenmiş 22 paket halinde 5 kilo 244 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır şoförü Adem T.'nin emniyetteki ifadesinde uyuşturucu maddenin kendisine ait olmadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Adem T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Adana'da 5 kilo 244 gram skunk ele geçirildi
Adana'da 5 kilo 244 gram skunk ele geçirildi
Adana'da 5 kilo 244 gram skunk ele geçirildi

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 5 kilo 244 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 5 kilo 244 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika
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