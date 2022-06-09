Adana'da 5 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

09.06.2022 09:41

Adana'da 5 kilo metamfetamin ele geçirildi Adana polisi yaptığı operasyonda 5 kilo metamfetamin ele geçirdi.

Adana'da 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

ADANA - Adana polisi yaptığı operasyonda 5 kilo metamfetamin ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki bir ara sokakta şüpheli otomobili durdurdu. Sürücü H.T.'ninindirildiği araçta narkotik köpek 'Tinga' ile arama yapıldı. Tinga'nın otomobilin bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, yakıt tankı içerisine gizlenmiş 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T., emniyetteki sorgusunda, uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Adana'da 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Adana'da 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Adana'da 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

YORUMLAR
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Bir ticari takside 15 kilo 350 gram esrar ele geçirildi Bir ticari takside 15 kilo 350 gram esrar ele geçirildi Yağ tenekesinde uyuşturucu sevkiyatı: 9 kilo 900 gram esrar ele geçirildi Yağ tenekesinde uyuşturucu sevkiyatı: 9 kilo 900 gram esrar ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 5 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 5 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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