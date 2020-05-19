Adana'da 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı (2) - Son Dakika

SOSYAL MEDYADAKİ YORUM NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve 7 kilometrelik kovalamaca sonucu ara sokakta otomobilden inmeye çalışırken yakalanan H.T. ile kuzeni M.C.T.'nin, 11 Mayıs Pazartesi günü yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştıkları, aracın sürücüsü Cumali A.'nın da şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği ortaya çıktı. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'ndeki kavganın, akraba olan iki taraf arasında sosyal medyada bir fotoğrafa yapılan yorum nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.

Rüşan Anıl ATAR/ADANA,