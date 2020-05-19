Adana'da 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı (2) - Son Dakika

Adana'da 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı (2)
SOSYAL MEDYADAKİ YORUM NEDENİYLE TARTIŞMIŞLARAdana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve 7 kilometrelik kovalamaca sonucu ara sokakta otomobilden inmeye çalışırken yakalanan H.T. ile kuzeni M.C.T.'nin, 11 Mayıs Pazartesi günü yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştıkları, aracın sürücüsü Cumali A.
SOSYAL MEDYADAKİ YORUM NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR
Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve 7 kilometrelik kovalamaca sonucu ara sokakta otomobilden inmeye çalışırken yakalanan H.T. ile kuzeni M.C.T.'nin, 11 Mayıs Pazartesi günü yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştıkları, aracın sürücüsü Cumali A.'nın da şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği ortaya çıktı. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'ndeki kavganın, akraba olan iki taraf arasında sosyal medyada bir fotoğrafa yapılan yorum nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.
Rüşan Anıl ATAR/ADANA,
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 11:31 Kaynak: DHA
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