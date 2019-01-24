Son Dakika Haberleri: Adana'da 5 Mahrem İmam Yakalandı, 3'ü İtirafçı Oldu

Adana'da 5 Mahrem İmam Yakalandı, 3'ü İtirafçı Oldu

33 dakika önce

Adana'da 5 mahrem imam yakalandı, 3'ü itirafçı oldu Adana'da 11 Ocak tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 37'si tutuklanan 49 FETÖ mensubu askerin mahrem imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere...

Adana'da 5 mahrem imam yakalandı, 3'ü itirafçı oldu
Adana'da 11 Ocak tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 37'si tutuklanan 49 FETÖ mensubu askerin mahrem imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da 11 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 37'si tutuklanan 49 FETÖ mensubu askerin mahrem imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklanırken, itirafçı olan 3'ü ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 42'si muvazzaf, 7'si emekli, 3'ü KHK ile meslekten ihraç edilen hava ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli 1 albay, 1 hakim yarbay, 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 35 astsubay ve 9 uzman çavuş toplam 52 asker şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana merkezli 20 ilde 11 Ocak günü şafak vakti operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 49 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından 17 Ocak günü adliyeye sevk edildi. Örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendirilen zanlılardan 37'si tutuklanırken, 12'si adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Polis bu operasyonda aldığı ifadeler ve ankesörlü telefonların takip edilmesi sonucunda 5 kişinin bu askerlerin mahrem imamı olduğunu ve askerleri ankesörlü telefondan arayarak örgüt faaliyetlerini devam ettiğini belirledi. Polis, bu şahısların adreslerine de şafak vakti operasyon yaptı. Tek tek yakalanarak emniyete getirilen zanlılardan 3'ü etkin pişmanlıktan faydalanarak örgüt hakkında bilgi verdi. Diğer 2 zanlı ise suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar, sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan etkin pişmanlıktan faydalanan 3 mahrem imam, nöbetçi sulh ceza hakimliğine adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanma talebiyle sevk edilirken, 2 zanlı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sanıklardan 2'si tutuklanırken, diğer 3 mahrem imam yurt dışı yasağı ve adli kontrol tedbiri konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:58 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adnan Oktar'ın Cezaevindeki Son Hali Herkesi Şaşırttı Burnu Düşen Sosyal Medya Fenomeni, Tehdit İddialarına Cevap Verdi

Annesinin Öldürüldüğüne Şahit Olan 8 Yaşındaki Çocuk, Mahkemede Katilin Kim Olduğunu Açıkladı Eşini Bıçaklayarak Öldüren Cani Koca, Tıraş Olurken Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 09:31:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da 5 Mahrem İmam Yakalandı, 3'ü İtirafçı Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]