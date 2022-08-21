Adana'da 5 milyon 505 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 5 milyon 505 bin makaron ele geçirildi

21.08.2022 10:10
Adana'da 5 milyon 505 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 5 milyon 505 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Adana'da 5 milyon 505 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlara operasyon düzenlendi.

Aramada, 5 milyon 505 bin makaron, 100 kilogram kıyılmış tütün, 6 makaron doldurma makinesi ve 5 kompresör bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 5 milyon 505 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 5 milyon 505 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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