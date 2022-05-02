5 milyon 670 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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5 milyon 670 bin makaron ele geçirildi

02.05.2022 09:47

Adana'da 5 milyon 670 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, yakalanan iki şüpheli serbest bırakıldı.

Adana'da 5 milyon 670 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, yakalanan iki şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Kocavezir ve Alidede mahallelerindeki iki adreste kaçak ürün bulunduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 30 bini tütün doldurulmuş 5 milyon 670 bin makaron, 265 kilogram tütün ve sigara dolum makinesi ele geçirdi.

Ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 milyon 670 bin makaron ele geçirildi
5 milyon 670 bin makaron ele geçirildi
5 milyon 670 bin makaron ele geçirildi
5 milyon 670 bin makaron ele geçirildi
5 milyon 670 bin makaron ele geçirildi
5 milyon 670 bin makaron ele geçirildi
5 milyon 670 bin makaron ele geçirildi

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Pazar tezgahında bandrolsüz tütün ve makaron ele geçirildi Pazar tezgahında bandrolsüz tütün ve makaron ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 5 milyon 670 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika


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