Adana'da 5 milyon 735 bin lira vurgun yapan tefecilere operasyon (2) - Son Dakika

Adana'da 5 milyon 735 bin lira vurgun yapan tefecilere operasyon (2)
16.10.2020 10:05
12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIAdana'da 72 kişiyi 5 milyon 735 bin lira zarara uğrattığı öne sürülen tefecilere yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Adana'da 72 kişiyi 5 milyon 735 bin lira zarara uğrattığı öne sürülen tefecilere yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 17 bin 200 dolar, 1 milyon 972 bin 100 TL tutarında 25 senet ve çek, çok sayıda boş senet, 1 ruhsatsız tabanca, alacaklı listesinin bulunduğu defter, farklı kişilere ait tapu senetleri, araç satış sözleşmeleri ile dijital materyal ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
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