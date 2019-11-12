Son Dakika Haberleri: Adana'da 5 ürüne coğrafi işaret tescili geliyor
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Adana'da 5 ürüne coğrafi işaret tescili geliyor

6 saat önce

Adana'dan 30 ürünle Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldığı bunlardan 5 ürünün askı aşamasında olduğu bildirildi.

Adana'da 5 ürüne coğrafi işaret tescili geliyor, System.String[]

Adana'dan 30 ürünle Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldığı bunlardan 5 ürünün askı aşamasında olduğu bildirildi.


Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KSÜİ) Adana Buluşması, Çukurova Üniversitesi ve Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi ev sahihliğinde gerçekleştirildi.


Adana Vali Yardımcısı ve KÜSİ İl Planlama Kurulu Başkanı Murat Süzen, toplantıda yaptığı konuşmada, Adana'da coğrafi işaret tescili olarak sadece Adana Kebabının bulunduğunu hatırlattı. 30 ürünle Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptıklarını belirten Süzen, Çukurova pamuğu ve Adana şalgamının askı aşamasında olduğunu, Tapan bıçağı, Kozan portakalı ile Adana karpuzunun da askıya çıkarılması konusunda coğrafi tescil alma yolunda ilerlediklerini kaydetti. - ADANA

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:48 Kaynak: İHA
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